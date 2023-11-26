虛擬炒幣又爆煲 監管追不上貪欲

都說「橋唔怕舊，最緊要受」。虛擬資產交易平台JPEX騙案仍在調查，記憶猶新，但同類騙案又起，涉款金額目前已達到1.2億元。執法部門指出，騙徒假扮投資專家，以高回報欺騙市民經虛擬資產交易平台「HOUNAX」投資，起碼131人被騙，涉款最多的一宗個案達到1,200萬元，令人咋舌。

調查人員表示，涉案公司今年初開始運作，HOUNAX網站使用繁體中文，用戶登入網頁亦預設了+852區號，相信行騙對象是香港人，其網址仍然運作。騙徒首先以不同社交媒體接觸受害人，自稱是投資專家，邀請受害人加入群組，繼而提出股票及虛擬資產投資分析和貼士。若受害人透露有興趣投資，騙徒會要求受害人下載相關手機應用程式，誘使其開設戶口，聲稱回報率可達40%。當受害人要求取回款項，會被要求支付兩成至八成手續費，即使受害人付款，最終仍然未能取回金錢，投資專家亦消失無蹤。

正當外界以為，JPEX騙案鬧得滿城風雨，市民理應提高警覺，不再這麼容易上當受騙，但事實證明恰好相反，仍然有許多人相信天下間有「刀仔鋸大樹」、有「大隻蛤乸隨街跳」、有「免費午餐」，堅信自己精明，不可能受騙。尤其投資虛擬資產近年方興未艾，不時有名人明星藉此炫耀賺大錢，予人搵錢很易的感覺；加上不少人深信，投資虛擬資產若要獲取高回報，不可能依循正途，必須透過「地下」賺錢「以小博大」，否則不可能「有肉食」，益發令詐騙集團有機可乘，詐騙平台多如雨後春筍，豈是無因。

上次的JPEX騙案，詐騙集團尚需利用網紅、名人加強說服力；但今次的HOUNAX名不見經傳，僅透過社交媒體便成功取得受害人信任，付出真金白銀投資，不得不令人慨嘆，天下間實在有太多急功近利的人財迷心竅。試想想，一群素未謀面的所謂「專家」，所說的投資貼士怎麼可能值得信賴？若真的這麼容易賺大錢，這些專家何不自己悶聲發大財？為甚麼要「益」外人？

當然，受害人貪字得個貧是一回事，港府長期放任自流不監不管，才是香港淪為詐騙之都的罪魁禍首。一如既往，證監會又推卸責任，聲稱11月1日已將HOUNAX列入可疑平台名單。然而，這個平台今年初已經運作，為何證監會一直無知無覺？列入可疑平台名單後，又有沒有主動要求執法部門介入調查？若然無跟進、無後果，所謂的可疑平台名單意義不大，只是讓證監會開脫罷了。至於執法部門一樣責無旁貸，今年首三季本港已錄得近3萬宗詐騙案，按年暴升逾五成，然而當局顯得束手無策，難怪騙案一宗比一宗離奇，涉款金額一宗比一宗巨大。

內地近月加強與緬甸合作打擊電騙集團，收到極大成效，至今已接收緬方移交的3萬多名疑犯，這才是從源頭打擊罪案，本港執法部門何時才肯學一學、積極應對？