撥亂反正：加國諜影 自暴其醜

近年跌入低谷的中加關係最近又起波瀾。早前獲中國釋放的加國商人斯派佛，據報正向加拿大政府索賠數百萬美元，理由是他在無意中向加國前外交官康明凱分享了一些有關北韓的訊息，最後竟通過加國政府傳遞給「五眼聯盟」，導致他被中國政府拘控及關押逾1,000日。

外媒習慣將斯派佛稱作商人，但實際上他身兼「長白山文化交流中心」主任，中心宗旨為促進對北韓的投資和旅遊，據稱是少數與北韓領導人金正恩建立關係的西方人之一，其說法應有一定根據。到底他確是「無意中」洩露了北韓的機密訊息，還是刻意充當間諜向康明凱「賣料」，外界可能永遠無法得知，但肯定就是摑了杜魯多政府一巴，因後者一直否認兩人涉及任何間諜行為。

一如所料，加方拒絕證實，但也不敢明確否認斯派佛的指控，僅稱中國將兩人「任意拘押」是不公正和不可接受。中方隨即反駁，重申中國是法治國家，康明凱及斯派佛涉嫌危害中國國家安全犯罪，中國司法機關嚴格依法辦案，相關報道再次說明上述事實不容抵賴，批評加方提出「任意拘押」乃賊喊捉賊。

眾所周知，康斯兩人被捕，是在加方應美國要求，以涉嫌詐騙銀行罪名拘押華為太子女孟晚舟後發生，中方一直指摘加方才是「任意拘押」。隨着孟晚舟其後與美方達成協議獲釋，康明凱及斯派佛亦順利返國。

不論雙方的指控孰真孰假，肯定的是只有美國可能從中得益，加國無緣無故賠上了本來無風無浪的中加關係，又自斷了在中國以至北韓的情報線眼，真是賠了夫人又折兵。現在加國政府還可能要賠款求和，以免進一步洩露五眼聯盟的情報系統機密。