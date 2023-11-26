自成一家：的士成香港交通痛點

本港的公共交通一向備受肯定，美國加州大學柏克萊分校去年發表的一份全球交通研究報告就指出，香港公共交通系統在全球60個城市之中獲評為世界第一。但香港傳統的士服務卻長期為市民詬病。根據運輸及物流局公布的數字顯示，去年當局接獲的士濫收車費、拒載及兜路的投訴共有2,300多宗，按年增加一成二。與此同時，網約車這種借助新技術的交通形式，在香港一直「妾身不正」。

早前我到越南胡志明市走了一趟，發現當地市容有點像十幾年前的珠三角，年輕有活力，但管理水平不高。我印象深刻的是當地的網約車運作非常發達，用一個在東南亞流行的APP，1至5分鐘就可以叫到車，價錢便宜而且效率高、服務好。我相信很多人在內地也體驗過這種網約車服務。這些地方人均GDP遠低於香港，公共交通服務也不如香港，偏偏在網約車這項新事物卻遠遠好過香港，說起來頗為諷刺。本港的公共交通系統獲評為世界第一，竟然缺乏乘車共享服務，這也影響到香港的城市競爭力和城市形象。根據加拿大一間知名國際公司今年發起的全球最佳城市排名，香港位居第16，落後於新加坡好幾個名次。