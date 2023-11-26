冰鑑春秋：阿根廷能重奪福克蘭？

阿根廷即將上任的總統米萊，競選期間便狂言不斷，除了毫不掩飾自己的反中立場，對英國也不假辭色，聲稱將向英國索要歸還馬維納斯群島（英國稱福克蘭群島）的主權，要求比照香港模式，讓這些島嶼回歸阿根廷。這真的有可能實現嗎？

英國現在經濟衰敗、通脹嚴重，內外矛盾重重，國力似乎江河日下，要像當年一樣遠渡萬里之外，勞師動眾地去爭奪一個小島，看起來可能性很低。所以就阿根廷這一方來看，趁此時透過外交談判拿回馬維納斯群島，彷彿是個好機會，這也是部分阿根廷民眾相信米萊論點的原因。

但現實上，這卻是一場不可能的任務。首先，英國經濟不佳，但阿根廷卻更糟糕，整個國家面臨倒閉破產的風險，根本沒有任何進行戰爭的本錢。其次，現今的英國擁有兩艘伊利沙伯女王級航母，無論是噸位或是搭載的戰機，都遠超1982年時的無敵級；而阿根廷海空軍的實力卻遠遠不如，相較於當年的戰役，與英軍的差距更加擴大，軍事上可說連挑戰的機會都沒有。

更重要的是，當年英軍能夠打勝福克蘭群島戰役，靠的是美國全力支持，而現今英美仍是親密的表兄弟，英國若是出事，美國依舊會大力馳援；有了強大的美國做後盾，區區阿根廷要對抗英美兩大強權無異癡人說夢，只會自找難看罷了。

在這樣的主客觀條件下，米萊的主張早已淪為嘴炮，英方強硬表示，福克蘭群島屬於英國不容談判且不可否認，完全沒有給米萊留下任何空間。

事實是，選舉之前聲稱不與中國打交道的米萊，最近才高調回應接到習近平的賀電，還祝福中國人民幸福安康。政客的嘴是世上絕對不能相信的東西，在這裏獲得了明證。