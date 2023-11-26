橫眉冷看：藍白合為何破局

台灣政壇藍營、白營的和合功敗垂成，國民黨和民眾黨本想合組名單，出選2024年總統戰。在競選報名截止日的前一天，藍白兩黨的領頭人碰面協商，卻談不攏，誰也不想做老二，結果一拍兩散，各自組隊出戰。「藍白合」以破局告終，讓支持台灣獨立的民進黨舒了一口氣。很多兩岸政情的觀察者，或許會捶胸頓足，責怪藍、白兩黨候選人私心太重，不懂得和衷共濟，平白讓對手檢了便宜。

筆者固然希望藍白兩營能攜手出戰，但台灣的選情倏忽變化，看看最新民調，就明白和體諒藍白兩黨，為何難以達成出選共識。當初有人建議國民黨候選人侯友宜，夥同民眾黨的柯文哲出選，是因為直至一個月前的民調仍然顯示，賴清德的支持度有四成，柯文哲有三成，侯友宜有兩成。按當時情勢，柯侯若不聯袂出選，勢必一敗塗地。

然而，這種情勢近日有變，台灣的《美麗島電子報》公布最新民意調查，賴清德的支持度是31.4%，侯友宜是31.1%，而柯文哲則是25.2%，三者的距離大大拉近，即使藍白不合，賴清德亦無必勝把握。既是如此，侯友宜定然不會答應，在藍白合組名單中當副手，而柯文哲也不是省油的燈，他在過去一個月的民調，大部分時間都領先於侯友宜，若然要柯文哲屈膝為副，即使他肯同意，民眾黨的支持者也未必接受。

寶島政壇跟香港不同，台灣選民追捧政治明星，跟香港粉絲追捧演藝明星的心態相近，譬如黎明、郭富城同為「四大天王」，地位無分軒輊，若然硬要在二人之間分出主副，為副一方的支持者，可能誓不點頭。況且，台灣總統選戰走到最後，或許還會有棄保效應，到時候藍營、白營，仍有另類的協調機會。