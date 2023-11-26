筆下風雲：岸田反到盡頭便是醜

叭兒狗往往比主人更嚴厲。日本作為美國的忠犬，反華反俄永遠站在最前線，而且往往比美國更兇狠。君不見，俄烏戰爭爆發，日本對俄羅斯的制裁窮兇極惡，堪稱亞洲之最；日前G20舉行線上峰會，岸田文雄又狂轟普京，指摘俄羅斯入侵烏克蘭。

兩國作為近鄰，儘管有南千島群島等領土爭議（即日本稱的北方四島），但在森喜朗、安倍晉三執政時期，跟普京關係尚算友好，現在的岸田文雄卻莫名其妙地反俄，除了對美國展現忠誠，實在想不到第二個理由。

必須指出，過去安倍執政，日俄關係不俗，安倍主張俄羅斯先返還兩島，俄方也樂於跟日本討論；即使2014年俄羅斯舉辦冬奧遭西方國家杯葛，安倍一樣出席了開幕式，給足普京面子。皆因他深知以日本的國力，無法與俄羅斯為敵，而且拉攏俄國有助日本應對中國。

拉一派打一派的道理很簡單，偏偏岸田既跟俄羅斯反目，又跟中國交惡，左右開弓，似乎把日本當成軍事大國、經濟強人！俄烏戰爭令俄羅斯國力大不如前，面對岸田咄咄逼人，普京尚且不卑不亢，何況中國是真正強國，不論是人口、經濟體積和軍事實力，日本都無法跟中國相提並論。中國一聲令下禁止日本水產入口，即時傷及日本筋骨，已是明證。

中日韓外長會議今日在釜山舉行，無獨有偶，日本公明黨黨魁山口那津男適時訪華，與王毅等高官會面時，將岸田的親筆信轉交國家主席習近平，重點當然是要求中國撤銷對日本海產的禁令。尤其眼見拜登跟習近平見面言談甚歡，中美吹起暖風，日本自然也急着轉軚。不可不知，美國有意逼烏克蘭跟俄羅斯和談，岸田屆時又會如何轉身，不妨拭目以待。