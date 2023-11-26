強詞有理：民主笑話

都說民主是個好東西，是嗎？對一個成熟理性的社會而言，民主無疑是好東西；但在一個充滿民粹主義的社會，民主往往弄巧成拙。有「阿根廷特朗普」之稱的極右政客米萊當選阿根廷總統，這種民主是好是壞，也許只有該國選民才有資格回答，外人的直覺是很搞笑、很兒戲。此君的從政經驗幾乎是一張白紙，兩年前才當上眾議院議員，毋須任何政績和經驗，憑着標奇立異的言行就輕易當上總統，只能說這種民主實在太神奇。

米萊最出位的言行是在競選活動中舉着一把電鋸揮舞，還狂言取消中央銀行和本國貨幣，全面使用美元，更聲稱要斷絕與巴西和中國的聯繫等等。一聽就知純屬瘋言瘋語，完全不靠譜，偏偏許多阿根廷人喜歡這一套，如此反智的社會能選出好總統才怪。阿根廷經濟長期不振，通脹嚴重，債務纍纍，約四成人口生活於貧窮線下，在這種情況下，米萊揚言要與兩大貿易夥伴巴西和中國斷絕聯繫，這不是瘋了嗎？他不是不明白根本做不到，只是為了博取眼球而故作驚人之語，沒想到竟獲得這麼多人支持，此種民主到底好在哪裏？

西方一直將民主包裝成非常神聖，將一人一票吹得神乎其神，有美國學者更宣稱西方民主是歷史的終結，是人類社會唯一選擇。這分明是自欺欺人，選民手中的一票根本不能改變甚麼，阿根廷的例子就是一場笑話，一位政治素人憑着瘋言瘋語就能當選總統，還有比這更諷刺的事嗎？世界上類似例子多的是，烏克蘭澤連斯基從喜劇演員變成總統，過程也是充滿戲劇性，結果呢？整個國家就是毀在其手上。

即使是以「民主燈塔」自居的美國，這些年發生的事情也夠神奇了。特朗普做了一任總統猶嫌不夠，還想再來一次，官司纏身也阻擋不了。對手拜登更是一位年逾八旬的「瞌睡蟲」，如果明年爭取連任成功，下一任期結束時就是86歲了，這值得恭維嗎？對其個人來說也許是一種成就，而對美式民主來說卻是一種諷刺。華盛頓來來去去就是幾位老人輪流坐莊，政治精英到底在哪裏？

西方民主最虛偽之處在於，政客往往說一套做一套，競選時慷慨激昂，催人尿下，當選後即換上另一副面孔，所有承諾都拋諸腦後。阿根廷這位新進總統相信也不例外，所有競選語言都是為了騙取選票，不必當真。