龍吟虎嘯：選侯友宜聚焦趙少康

才高八斗、名氣甚大的趙少康，給台灣國民黨「參選大位」的侯友宜當副手，立刻成為焦點人物。73歲的趙少康，在台灣政壇和媒體人之間游走，有豐富的參政、選舉經驗。他曾任立法委員、台北市議員、行政院環境保護署署長，還是時事評論員、媒體企業家，現任中國廣播公司董事長。

趙少康的出身、基因、經歷、脾性使他戰鬥性極強。其父趙彥民是國民黨軍官，少年得志，20多歲就升至中校處長，曾在東北和海南島被共軍俘虜兩次。據說他脾氣很急，十分好鬥，熱衷賭博。趙彥民有這等脾性和好鬥，無怪乎其子趙少康把他的「親軍」稱為「戰鬥藍」。2021年9月9日，趙少康召開「戰鬥藍」行動記者會，公布有27名立法委員和45名縣市議員為其成員，宣布「蔡英文正把台灣帶向危險的衝突邊緣」，「戰鬥藍」要不惜代價，拿回台灣命運的主導權。

2021年時，趙少康就宣布不參加國民黨主席選舉，並且表明不參加2024年「大位」選舉的心迹。2023年1月1日，他申言自己只是「救援投手」，若先發投手不願意他才上場；若有比他更適合的人出來，他願意協助。然而，事態的發展是並不比他適合的侯友宜被國民黨抬了出來。

「藍白合」折騰了幾大輪後破局，趙少康是「受命於危」時給侯友宜當副手。他這個副手不是一般的副手，不是綠葉配紅花式的副手，也不是為主角「簡單增色」的副手，而是要補救侯友宜的弱點、短板、弱勢，發揮自己的才幹讓侯當選的副手。從某種意義上說，這位副手的表現決定了正角的命運。

說到「大位」選舉，侯友宜最大的弱項是口才不佳、視野不廣，對兩岸關係、中美博弈、國際形勢和問題不甚了解，其水平和能力不配坐上大位；這些不足，正是趙少康的強項。侯友宜基本上是個悶葫蘆，而趙少康無論對甚麼問題發表看法都能口若懸河，有理有據。