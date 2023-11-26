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青衣色狼非禮16歲少女

【本報訊】上周五晚上8時許，執法人員接獲報案，指一名16歲少女早前在青衣青敬路，懷疑被一名不相識的男子非禮。人員接報到場，經初步調查後，把案件列作「非禮」，正追緝一名身高約1.6米、案發時身穿灰白色恤衫及黑色長褲，攜有一個黑色袋的男子。
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