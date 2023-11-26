南亞雙煞揮刀 網媒記者濺血

【本報訊】旺角發生傷人案。昨日傍晚6時許，有市民發現一名腳部受傷的姓梁（36歲）男子，倒臥彌敦道與亞皆老街交界、鄰近港鐵旺角站C1出入口地上。救援人員接報趕至，發現事主清醒，替其敷治包紮後，再由救護車送往廣華醫院治理。執法人員封鎖現場，現場留下血漬及一個啤酒罐。據悉，傷者為網媒記者，遭兩名南亞漢斬傷，歹徒得逞後逃去。傷者事後在社交網貼文，聲稱「皮蛋旺角畀人斬咗兩刀」，並附上自拍的送院照片。

稱與屋邨互委會直播有關

事主又指出，當時在彌敦道677號一銀行門口坐下飲啤酒休息，期間突然有兩名瘦身材、穿黑色衫及戴白色口罩的南亞漢出現拍他，對方隨即以一把約30厘米長生果刀斬其左腳兩刀，隨即迅速逃去。事主聲稱，不排除事件與早前在長沙灣一屋邨做互委會的直播有關，因為早於一、兩個月前，他在長沙灣已被人跟蹤。