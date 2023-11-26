南亞雙煞揮刀 網媒記者濺血
【本報訊】旺角發生傷人案。昨日傍晚6時許，有市民發現一名腳部受傷的姓梁（36歲）男子，倒臥彌敦道與亞皆老街交界、鄰近港鐵旺角站C1出入口地上。救援人員接報趕至，發現事主清醒，替其敷治包紮後，再由救護車送往廣華醫院治理。執法人員封鎖現場，現場留下血漬及一個啤酒罐。據悉，傷者為網媒記者，遭兩名南亞漢斬傷，歹徒得逞後逃去。傷者事後在社交網貼文，聲稱「皮蛋旺角畀人斬咗兩刀」，並附上自拍的送院照片。
稱與屋邨互委會直播有關
事主又指出，當時在彌敦道677號一銀行門口坐下飲啤酒休息，期間突然有兩名瘦身材、穿黑色衫及戴白色口罩的南亞漢出現拍他，對方隨即以一把約30厘米長生果刀斬其左腳兩刀，隨即迅速逃去。事主聲稱，不排除事件與早前在長沙灣一屋邨做互委會的直播有關，因為早於一、兩個月前，他在長沙灣已被人跟蹤。
資料顯示，今年7月30日，梁在荃灣禾笛街近荃新天地一期地下G16A號舖外，被自稱「劉馬車」的香港網絡紅人劉駿軒襲擊。劉承認襲擊致造成身體傷害罪，被判入獄6星期，另須就破損的眼鏡賠償事主1,100元。
人人做記者
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