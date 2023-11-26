空運液態可卡因 值3000萬拘4人

酒樽佯裝 公屋收藏 香港海關人員於上周四在香港國際機場，截查一名由北美入境的台灣女子，並在其攜帶的酒樽內，檢獲約重12公斤的懷疑液態可卡因。關員經進一步調查後，鎖定有毒品被運送至粉嶺一公營房屋單位收藏，翌日掩至該單位再檢獲約重12公斤懷疑液態可卡因及逾500克其他毒品，案中檢獲的毒品總值逾3,000萬元，並且拘捕4男女，各人已被暫控販運危險藥物罪，明日在西九龍裁判法院提堂。

上周四，香港海關機場科人員透過風險評估，截查一名入境的27歲華裔女旅客，在其行李箱內發現8支、共重12公斤的懷疑液態可卡因，市值約1,500萬元。海關毒品調查科人員接手跟進，於上周五凌晨在尖沙咀區，拘捕另一名懷疑涉案的33歲華裔女子。關員經進一步調查後，懷疑有人把毒品收藏在粉嶺一個單位。

至上周五中午，關員在粉嶺區截查一名形迹可疑的18歲本地男子，在其身上檢獲小量毒品，遂當場把他拘捕，其後押解他至粉嶺一公營房屋單位搜查，在屋內再檢獲8支、約重12公斤的懷疑液態可卡因，以及530克不同種類的懷疑毒品，因此再次拘捕該名18歲男子和屋內另一名17歲本地女子。案中檢獲的毒品總值約3,010萬元。

兩女來自台灣 明提堂 據悉，該兩名被捕的27及33歲女子均為台灣人，報稱職業是代購，互相認識，均從北美抵港；被捕的18歲本地男子及17歲本地女子，分別報稱搬運工人和無業，彼此屬朋友關係。4名被捕男女各被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件會於明日在西九龍裁判法院提堂。據了解，有關毒品抵港後會先存放於倉庫，其後再交給俗稱「腳」的其他成員運送至不同地方分銷和派貨，相信該批毒品主要供應本地市場，海關會繼續追查4名被捕男女在案中的角色，以及粉嶺毒品倉庫幕後是否有人操控。

海關毒品調查科高級調查主任楊偉漢表示，案中販毒集團以酒樽收藏液態可卡因，該批酒表面看來沒有任何瑕疵，但其市場價值卻很低，從外地運送該批酒進入本港的可能性不高，所以引起關員懷疑從而發現及查獲該批毒品。而在跟進及追查後，其後拘捕其他涉案人士兼檢獲其他毒品，避免該批毒品流入市面，相信行動已經瓦解一個販毒集團。