常識科分拆 教局指會培訓老師

【本報訊】政府下學年試行將小學常識科分拆為科學科及人文科，課程經重整後，當中的人文科涵蓋6個範疇，包括「國家與我」，內容涉及國家安全的重要性等。教育局局長蔡若蓮指，將學科分拆出來是配合社會發展，香港要成為創科中心，科學及數理基礎非常重要，而目前常識科的科學學習元素並不足夠，有必要獨立成科。

蔡若蓮昨日在電台節目表示，常識科分拆科學科及人文科毋須拖延一年後才試行，因為人文科中有九成的內容都是源自原有的常識科。而科學科的師資方面，教育局會為老師提供培訓，冀裝備更多科普知識，學校應善用一年試行時間加速適應。

籲多元方法教導勿死記 對於有聲音指，擔心學生要學習相關知識會容易變成「死記硬背」，蔡若蓮對此強調「死記硬背」是最不理想的方法，期望學校可以利用多元有趣的方法教導學生，連繫學生的生活，並舉例可透過到歷史博物館考察或專題學習，認識歷史及知識。

教育局早前稱正考慮小一和小二科學科不設筆試，至於人文科方面則未有提及，她指，希望兩個學科以活潑和多元的方法教學，學習成果不一定以紙筆呈現，可透過老師對學生的觀察，掌握學生是否理解，不一定要用試卷才知道。