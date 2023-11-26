TSA主科達標率跌 當局再促學校勿操練

【本報訊】今年全港系統性評估（TSA）公布報告，小三、小六及中三學生在中、英、數3項主科的達標率全部下跌。教育局局長蔡若蓮昨稱，與疫情對教學衝擊及學生學習生活受影響有關，認為TSA成績下跌幅度屬於合理範疇。她強調TSA不涉及學生個人成績，學校不應該作操練，TSA報告可以反映應屆學生在哪些方面較弱，讓學校針對學生的弱點加強訓練。

強調不涉個人成績 蔡若蓮昨日出席電台節目時表示，相關評估結果不是將學生的表現排隊，而是視作診斷學生在疫情後的情況，並針對學生不足的地方提供協助，以免影響下一階段學習。蔡建議，不同科目的老師都可以參考TSA報告重點，以加強教導學生相關的知識，例如在暑假時開辦一些銜接課程，或於新學年提供「分層設計」的功課幫助同學。

對於近期學童自殺個案增加，是否因疫後要追趕學業成績導致學習壓力。蔡若蓮認為，疫情對同學最主要的影響非學業成績，而是社交中斷，減少人與人之間接觸，回到校園時個別同學或會感到難以適應。她亦指，不排除有學校或同學會想追趕學習進度，呼籲應在適當時間、適當速度去追回進度。

政府正研究設立以學校為本的三層應急機制，先由學校老師和社工盡快識別自殺風險較高的學生，及時提供支援，其次為有需要的學校配對社會資源包括社署社工等，嚴重個案則會轉介至醫院管理局精神科優先治療處理。蔡稱，很多機構和組織都支持，不擔心識別個案後無法提供足夠支援。