學童輕生個案增 促檢討教學環境

【本報訊】開學後學童輕生個案頻生，引起社會關注。有行政會議成員昨日表示，政府擬設立校本三層應急機制應對學童輕生，認為相關機制合適，形容如同「身體檢查」，又指學校對學童影響深遠，建議應繼續檢討本港的學習環境。

有行政會議成員指出，政府擬設立的校本三層應急機制是合適機制，亦參考了國際建議。問到會否擔心增加教師壓力，他表示，教師的壓力來自四面八方，不只是在此機制上；又認為學校是學童在家庭以外，生活時間最長的地方，須反思學校的環境能否促進學童的心理健康。他續指，相關檢視是非大型檢視，形容如同日常的「身體檢查」。

融合教育後兼顧變難 防止學生自殺委員會在2016年的報告，被批評忽視教育制度對學生帶來的學習壓力。被問及是否需要再次進行報告，他認為，有需要檢討學童的功課量和課程編排，而在融合教育實施後，兼顧不同學生學習需要的難度亦增加。他強調，並非要檢討香港的教育政策，而是從課程、教與學的角度，檢視本港的教學環境，是否可促進精神健康。