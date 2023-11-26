中學生情緒堪憐 七成自卑六成失眠

拒向親友分享 機構籲添關懷 香港青少年情緒問題愈趨嚴重，有青年機構昨公布一項調查逾2005名中一至中五學生的問卷結果，發現有過半受訪中學生均受到不同程度情緒困擾，70%學生感到焦慮、憂鬱與自卑；有60%受訪中學生有不同程度的失眠問題；更有近10%受訪中學生有自我傷害的念頭，且80%表明不會與朋友或家長分享情緒問題。調查機構警告，香港青少年潛藏的自我傷害意圖，已經相當嚴峻，呼籲社會各界主動關懷身邊青少年，及早辨識及提供協助。

近一成有自殘念頭 香港童軍總會童軍知友社於今年第3季展開該項調查，結果顯示，近10%受訪者在調查的過去一個月內，曾有自我傷害的念頭；有37%受訪者認為，他人對減低自我傷害的念頭並無太大、甚至全無幫助，一定程度上反映朋友或家人缺乏應有的技巧，協助有精神健康需要的中學生。

有55%受訪中學生表示有不同程度的精神困擾，當中超過32%屬中度及重度情緒困擾；約70%中學生感到焦慮、容易苦惱或動怒、憂鬱與自卑；另有60%受訪中學生有不同程度的失眠問題。調查機構指出，焦慮及自卑這兩個精神健康隱患與自殺風險有密切關係，該項調查結果反映本港青少年的精神健康狀況不樂觀。

童軍知友社總監陳立基認為，調查顯示香港青少年潛藏的自我傷害意圖，已經相當嚴峻，促請政府須正視青少年的精神健康危機；而父母、老師、同學及朋輩，亦應該主動關懷身邊的青少年。他強調，所有持份者包括學校及專業人士，應正面及積極面對青少年精神健康欠佳情況，而非避而不談。

建議學習自我辨識 副童軍知友社總監馮志豪認為，要有效減低青少年自殺率，必須從根源處理，建議加強青少年學習「自我關懷」的概念，及早辨識自己的精神健康狀態，並於需要時懂得求助；同時亦應為不同持份者提供訓練，以提升他們對身邊青少年精神健康狀態的敏銳度，及時作出回應與支援。

教育局日前公布，過去3年，全港中、小學向局方匯報的學生懷疑自殺身亡個案數字，分別為21、25及25宗，而截至今年10月，就已有27宗，數字有上升趨勢，估計是受疫情及復常後，學生需要面對較大的挑戰影響。