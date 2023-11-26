碩鼠陳屍酒樓枱底 食客反胃

【本報訊】不少人喜愛周末假日與親友飲茶歎番「一盅兩件」，豈料點心未「落膈」，已飽食驚風散。黃埔天地美食坊3樓一間酒樓驚現老鼠屍，有食客昨日在社交群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」中發貼，指一隻巨鼠倒臥在酒樓一張餐枱的枱底，嚇煞食客。

發貼網民「Francis Wong」指出，當時酒樓經理叫食客就座，即刻有人大叫。事主最初以為是死曱甴，豈料是「大過隻手掌」的死老鼠。從其拍攝照片中可見，該隻老鼠陳屍餐桌底，身形相當肥碩，惟四肢早已僵硬，不排除因食了老鼠藥餌而橫死。隨後有一名身穿黑衣，相信是酒樓的職員，以掃把將鼠屍掃走，餐枱上亦已放置「已留座」的告示牌。預料老鼠搶先入席後，已無人敢就座，故將涉事餐桌空置。