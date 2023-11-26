東呼即應：的士促禁白牌保生計 乘客倡改陋習更實際

規管制度不公平 東呼即應為各界發聲 的士業界早前計劃罷工，希望政府嚴打白牌車。惟不少市民鬧爆的士揀客、坐地起價、「黑的」猖獗。《東呼即應》訪問政府專家指出，政府應針對網約車的保險、非法經營等方面進行打擊；業界則希望當局正視的士所面對的不公平競爭。惟其實的士也不是沒有值得一讚之處，網上有照片顯示，有的哥和乘客合力將一個雪櫃放入的士車尾箱，只收6元行李費，服務相當周到，惹網民熱議。

的士服務近年不時惹人批評，不少市民都認為網約車服務較勝一籌。市民梁小姐表示，的士司機會挑選乘客，會不載客，但網約車不會，認為引入司機扣分制或對的士服務有幫助。鄧先生則表示，通常是凌晨時分喝酒後乘搭的士，可能過海時不少的士都會坐地起價。張先生認為，若引入網約車競爭，對的士行業會有很大打擊，但亦支持引入網約車，市民可有多些選擇。

揀客坐地起價惹不滿 運輸署研究小組成員兼中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培指，的士是受政府監管以及有發牌制度，例如的士營運的時間、收費、跳錶、過海隧道和行李費等等，全部也有規定。但網約車由於沒有營運牌照，換句話說，現在的網約車均屬非法，可以形容為非法取酬。

李認為，最主要影響是和的士的競爭，而且是比較不公平的競爭，的士會覺得網約車搶了他們的生意，但政府只有規管的士，沒有規管網約車。政府應站在合法的程度，針對網約車的保險，非法經營等方面，應可以做到打擊行動。

他指政府有自己的一套方法，但應如何執行，或對的士業界較公平的做法，也希望政府可以盡快落實。

業界斥網約車無王管 的士車行車主協會永遠會長吳坤成指，的士業界在近年尤其是疫情期間，社會停擺、經濟活動及旅客減少，的士面對經營困難，非常多的士空置，加上利息高企，車主收入減少，銀行負資產車輛增加，加上近10年來，網約白牌車顛覆整個客運業界，掠奪了香港客運市場，在不公平競爭下，很多司機看到非法白牌車無人監管。

吳續說，在的士業界甚至是小巴業界，流失不少司機，轉型駕駛白牌車，加上新人覺得考的士牌困難，而白牌車即使是P牌（暫准駕駛執照）司機也可以駕駛，所以很多人也不願意入行，造成入行人數減少，舊人流失，司機高齡化非常嚴重。

惟其實亦有的士服務是值得一讚，網上有照片顯示，有的哥和乘客合力將一個雪櫃放入的士車尾箱，只收6元行李費，服務甚為周到，但亦有網民猜測是否正為家人搬屋。

東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇