澳門消息︰同鄉輸錢照派彩 莊荷呃賭場44萬

【本報綜合報道】澳門路氹有莊荷涉嫌串謀同鄉詐騙賭場，在5天內至少11次投注百家樂，即使輸錢仍照派彩，殊不知，二人的誇張行徑已盡錄於賭場的閉路電視而東窗事發。當地執法部門昨日表示，事件導致賭場損失超過44萬港元，涉案兩人已被捕，並起回部分贓款。

涉案男莊荷姓鄭，44歲，澳門居民；其男同黨亦姓鄭，43歲，內地外僱，報稱任職某保安公司保安。兩人屬同鄉關係。二人均承認犯案，供稱賭本由莊荷出資，而外僱收到彩金會即時兌現，事成到珠海會合分贓。他們被控涉嫌觸犯巨額詐騙罪，送交檢察院處理。

5日內至少11次出蠱惑 案情指，澳門執法人員於上月30日接獲路氹一賭場職員舉報，指經賭場閉路電視發現百家樂賭枱當值的男莊荷向一名賭輸的男賭客賠彩，懷疑二人合謀詐騙娛樂場。執法部門調查後發現，二人於上月15至29日，5日內至少11次「出蠱惑」，由鄭姓外僱扮客人到莊荷當值的百家樂枱投注，當輸錢時仍不殺注並照派彩，合共詐騙娛樂場至少44萬港元。

執法部門調查後，在上周三（22日）上午於澳門黑沙環區拘捕涉案外僱，涉事莊荷同日下午經關閘入境時亦被捕。兩人聲稱作案所得合共30多萬港元，涉案莊荷獲分22萬港元，而外僱則分得12萬港元並已輸光。執法人員其後在該莊荷住所內起回15萬港元懷疑贓款。