今明乾燥 氣溫最高26℃

【本報訊】近日氣溫漸降。今日天晴乾燥，氣溫為攝氏20至25度。香港天文台公布，乾燥的東北季候風會在未來兩三日為廣東帶來普遍晴朗的天氣，內陸地區日夜溫差較大。

受偏東氣流影響，本周中期華南地區雲量增多，預料另一股東北季候風會在本周後期抵達廣東。而到明日氣溫將會稍升至攝氏20至26度，日間乾燥，早上部分地區能見度較低。後日（28日）天晴，日間乾燥，氣溫為攝氏20至25度；直至周三（29日），天氣受影響轉為大致多雲，日間部分時間有陽光，氣溫微降至最低攝氏20度，最高攝氏24度。

周五降至19℃

本周中期天氣較不穩定，周四（30日）天氣部分時間有陽光，溫度將會升至攝21至25度，但於周五（12月1日）則會驟降至最低攝氏19度，最高攝氏24度。周六（12月2日）天氣大致天晴及乾燥，氣溫維持在攝氏19至24度。而下周日（12月3日）天氣大致天晴，氣溫回升至攝氏20至25度；下周一（12月4日）再升溫至攝氏21至26度，大致天晴。