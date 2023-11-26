油尖打擊無牌賣酒 拘8人

【本報訊】執法人員於上周五（24日）至昨日進行代號「戰馬」的聯合行動，打擊油麻地及尖沙咀區內無牌賣酒及酒吧內的非法活動。行動中，人員共拘捕8人，檢獲市值約2.2萬元的酒類飲品。

上周五晚上9時許，人員分別搜查柯士甸路3號及砵蘭街61至63號兩間無牌酒吧，兩間酒吧的姓曾（31歲）本地男負責人及姓胡（31歲）本地女負責人，分別涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。在柯士甸路酒吧內，另外4名本地男客人（31至44歲）則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。人員在上述兩處地方共檢獲8,500元酒類飲品。

另揭無牌經營餐廳 至昨日凌晨約1時半，人員再分別前往柯士甸路17號一間餐廳，以及德興街9至10號的大廈搜查，發現有人懷疑無牌售賣酒類飲品，遂以涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」，拘捕上址兩處分別姓陳（29歲）男負責人及姓盧（68歲）女負責人。其中陳男亦涉嫌「無證經營餐廳業務」被捕。人員在兩處共檢獲13,500元酒類飲品及食物。