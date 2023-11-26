偽冒專頁充斥Fb 東瀛遊向Meta發律師信

【本報訊】近期有不少市民誤墮社交媒體平台騙案。東瀛遊日前正式向社交平台Facebook母公司Meta發出律師信，要求正視Facebook上偽冒東瀛遊專頁的詐騙情況，又指由7月31日截至昨日，已發現有至少102個假冒東瀛遊的Facebook專頁，引來逾二萬宗客人查詢。執法部門昨日表示，正就有大型旅行社遭盜用名稱行騙進行諮詢及調查，並公布本港今年首9個月已有近3萬宗騙案，較去年同期大增50%。

直至昨日始獲「藍剔」認證 繼早前旅行社美麗華旅遊遭騙徒以假專頁冒充，東瀛遊亦同樣被騙徒以多個假專頁偽冒。東瀛遊指出，由7月下旬開始發現有大量偽冒該公司「EGL Tours 東瀛遊」的Facebook專頁湧現，除盜用公司名稱及商標發放虛假貼文外，又會以超低價錢銷售酒店及自助餐套票、機票優惠等，公司近日接獲客人受騙的個案愈趨嚴重；雖然一直嘗試向Facebook申請俗稱「藍剔」的官方驗證徽章，但直至昨日才終於成功爭取相關認證。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，上周已發現東瀛遊的虛假專頁，該專頁顯示有逾10萬粉絲，更推出平價機票，如12月尾出發至東京的商務客艙機票，只需3,600元，方在貼文下作簡單回覆，不久就有人在Facebook messenger跟他聯絡，要求提供個人資料，以及轉數購票。方感到價格低得過分，且購票過程亦與平常有異，最後沒有落單。

執法部門表示，正就有大型旅行社被騙徒盜用名稱行騙進行調查；又稱本港今年首9個月有近3萬宗騙案，佔整體罪案44%，直指詐騙案成為世界趨勢。