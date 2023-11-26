理大外圍暴動罪成 19人還押候懲

【本報訊】2019年11月中反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起行動「圍魏救趙」，在理大附近地區製造衝突，多人被捕。當中20人被控非法集結，19人早前否認控罪，一人則認罪。案件昨在西九龍法院（暫代區院）審理，法官指控方已在毫無合理疑點下證實控罪，裁定19人罪名成立，稍後將頒下裁決理由書，被告即時還押。各被告將分別於12月8日及9日接受判刑。

案中19人不認罪，分別是吳肇韜（19歲，學生）、何兆川（23歲，道具製作）、陳思晨（22歲，無業）、高敬希（18歲，學生）、陳綺敏（37歲，無業）、王穎彤（21歲，學生）、許巧靜（22歲，售貨員）、洪妙賢（24歲，電視製作）、陳東城（43歲，清潔工人）、鄧耀雄（24歲，社工）、鄭肇其（52歲，廚師）、施雄國（36歲，地政總署測量員）、鄭瑞琪（30歲，文員）、陳正雯（20歲，學生）、蔡蒨盈（28歲，無業）、程曉君（27歲，文員）、鍾靜純（28歲，項目幹事）、江麗華（27歲，活動幹事）及劉頌祈（27歲，無業）。至於同案認罪的23歲被告女學生曾曉琳，早前被判監9個月兩星期。

暫委法官嚴舜儀在庭上指，在執法部門當日推進前，各被告已身處非法集結範圍，無論何時到場，必然知道當時正發生非法集結，他們選擇逗留，並且加入示威人群，壯大聲勢，支持作出破壞社會安寧行為。各人身上有口罩或生理鹽水等物件，顯示他們有計劃參與，具參與非法集結意圖。

攜生理鹽水 辯稱早餐路過 各被告提出當時在場是因為「八卦」、買藥及吃早餐等，法官認為均不可信。有被告稱有功課以「示威時返工」為主題，故到尖沙咀尋找素材，並沒打算進入理大範圍。法官認為被告沒有弄清楚情況就表示不擔心，令人費解，認為前往取景的說法不可信。

另一名被告當時任職地政總署，指當日上班途中不適，打算就醫前吃早餐，再乘巴士回家。法官認為若身體不適，可於港鐵站附近吃早餐，按當時情況貿然到尖東找巴士，並不合理，而被告當時攜有紗布、雨衣及生理鹽水等。

執法部門指，大批示威者於2019年11月18日晚在彌敦道及窩打老道交界作出破壞社會安寧的行為，最終共213人被捕並控以暴動罪，分拆成17宗案件審理。案件編號：DCCC 855/2020、DCCC 475/2021、DCCC 609/2021