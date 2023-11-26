競委會：關注超市定價 開展油價調查

協助審視行規 防違競爭條例 本港油價高企，運輸界多次批評本地油價未能反映國際燃油價格走勢，經常加快減慢，令百業苦不堪言。香港競爭事務委員會主席陳家殷昨表示，近日競委會關注油價和超市價格情況，並已就油價展開調查，關乎民生、濫用公帑和數碼經濟市場的範疇，均屬競委會執法重點，在合理懷疑下便會展開調查。他又提及早前兩大地產龍頭企業被指合謀定價一事，指該會執法不會只針對大企業，除調查和執法外，競委會亦會協助部分行業審視「行規」，即使是過往根深柢固的「行規」，亦有可能違反《競爭條例》，希望提高行業和市民意識。

陳家殷昨早出席一個電台節目，他透露，競委會十分關注油價情況，並已展開調查，需有合理懷疑，競委會才會展開調查，搜證後再將個案提交至競爭事務審裁處。

油價影響各行各業，香港消費者委員會本來在明日發布一項有關香港車用燃油價格研究，但該會在23日公告記者會時間後，兩日後又主動宣布延期舉行，未知事件是否與競委會已調查油價，或有進一步行動有關。至於本地油價，今年國際燃油價格波動甚大，運輸成本飆升後一直未見回落。

指寬待政策有利市場運作 另外，陳家殷又談到競委會早前入稟競爭事務審裁處，向美聯集團及旗下美聯物業、香港置業及公司5名人士展開法律程序，而中原地產及利嘉閣因配合調查，故不予起訴，陳家殷解釋指，合謀定價是秘密進行，調查十分困難，而寬待政策屬於其中一個調查工具，全球各地都有類似安排，長期對市場運作有重要作用。

陳又稱，競委會近日接獲大量市民查詢，包括受影響市民，部分人希望了解寬待政策，或是提供懷疑違反競爭條例個案資料，但競委會會否透過市民查詢提供的資料展開調查，他坦言現階段是言之尚早。

至於早前外賣平台Foodpanda及Deliveroo被指涉嫌違反競爭條例，兩公司承諾修改條款，第二輪公眾諮詢剛剛結束。陳家殷指，會審視公眾意見來決定最終執行細節，目前競委會傾向接納承諾，採用非訴訟方式處理，惟若競委會觀察到有關公司無兌現承諾，甚至情況惡化，不排除會入稟控告。