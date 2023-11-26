新田隔離營變訓練場 添地盤吊運生力軍

【本報訊】新冠疫情過後，社區隔離設施陸續改為不同用途，其中佔地面積約3.8萬平方米的新田社區隔離設施，由政府改造為建造業的訓練場地，並由建造業議會提供俗稱地盤吊運、有關工地建材索具工的建造工友安全訓練課程，以及髹漆及裝飾工中級工藝測試，現時屬試運階段，預計明年共有大約5,000個名額培訓和測試。

明年額外供5000考核名額 建造業議會表示，現時在其他地區均有場地提供相關培訓課程和工藝測試，今年提供約35,000個名額。該會工藝測試高級經理高振漢稱，新田新訓練場提供更多地方作訓練和放置機器之用，明年可額外提供5,000個考核名額。他又以吊運操作考核為例，指出場地所限，考核輪候時間約為兩至三個月，新增場地後，預計輪候時間可減少一個月，有助學員更快考取相關資格，訓練更多人才，滿足業界需求。

中國建築工程地盤總管羅君逸則稱，地盤有很多工序涉及吊運，相關人員要取得牌照，但培訓課程一般要輪候3個月，疫情期間更要等足一年，相信新場地可縮短輪候時間，對地盤工作亦有幫助。

他又指，以往曾在其他場地接受相關訓練，但新田訓練場地空曠、平整度較高和安全，容易設置相關的大型機器，更適合進行吊運訓練。