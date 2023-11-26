盧金榮當選廠商會新一屆會長

【本報訊】香港中華廠商聯合會前日（24日）舉行第43屆會長選舉，結果由現任常務副會長盧金榮全票當選，他將於明年1月1日正式上任。盧金榮對獲選成為該會新一屆會長感到十分榮幸，指在未來3年定當竭盡所能，以回饋會董會成員和會員的支持與信任。

環球經濟欠佳 營商遇挑戰 廠商會是本港歷史最悠久和最具代表性的工商團體之一，即將迎來90周年。盧金榮指，本港經歷數年前所未有的挑戰後，正踏上新征程，但環球經濟欠佳，加上經貿環境已改變，企業經營環境充滿挑戰。他上任後，將會密切關注會員業界的情況，積極發聲獻策，締造更理想的營商環境。

此外，盧金榮希望能帶領廠商會展現更大的擔當和作為，包括以創新和多元的服務，全力支援企業加快科技應用和可持續發展的步伐，協助他們在機遇與挑戰之中行穩致遠、砥礪前行，並凝聚會員業界力量，共同建設和諧安定的社會。

盧金榮為榮利集團（國際）有限公司董事總經理，2006年起服務廠商會會董會，2018年當選副會長，2021年成為常務副會長並身兼廠商會中學校監、香港品牌發展局副主席。他在2018年至2020年期間曾擔任CMA檢定中心主席。