再培訓例研修訂 涵蓋高學歷僱員

【本報訊】本港勞動人口不足，勞工及福利局局長孫玉菡昨在一個研討會上表示，《施政報告》要求再培訓局展開全方位檢討，勞資及學術界三方已開展工作，對上一次大型檢討已是2008年，對比現今社會的情況及需求已截然不同。

人力資源推算 明年第3季完成 孫玉菡舉例指目前《僱員再培訓條例》只針對副學位或以下的僱員，但隨大學畢業人數愈來愈多，大專生佔勞動人口約45%，應研究是否需要擴展涵蓋範圍，調整培訓模式，令更多中年工友有第二次增值的機會，幫助轉型。

孫玉菡提到，當局自暑假起陸續開展新一輪人力資源推算，計劃涵蓋280萬名打工仔，佔勞動人口約八成，首階段針對創科行業探訪多間公司，了解行業人手不足的問題，亦會繼續推展至金融等8大中心行業，目標在明年第3季完成，2025年初公布結果。

孫又指出，要補充人力缺口不一定要輸入外勞，如能夠及早知道人手需求趨勢就可以加強本地培訓，推算結果亦可以讓年輕人知道哪一些行業特別欠缺人手，而最理想的做法仍然是透過調動本地勞動力去解決人手不足問題。