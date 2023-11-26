公共四企工會 冀加薪6%

歸屬感低流失嚴重 倡調高待遇派花紅 香港公共事業工會昨日公布一項調查1,700多名會員的薪酬意見，發現逾半受訪僱員今年只獲加薪3%或以下，其中逾80%受訪者批評所屬企業薪酬機制不合理，近半人對企業歸屬感十分低。工會認為，公共事業員工來年薪酬加幅應不少於6%，建議企業全面優化薪酬機制，調高入職待遇，挽留人才。

去年逾兩成工友未獲加薪 香港公共事業工會屬下港燈、煤氣、中電、電盈等4間企業工會，上月聯合進行「2024年度薪酬期望問卷調查」，分別以實體問卷及電子問卷訪問了1,727名員工。結果顯示，受訪的企業員工中，有55%人在今年只得到3%或以下的加薪，去年未獲加薪者佔22%；此外，有85%員工認為所屬企業薪酬機制不合理，44%人對企業歸屬感十分低。

調查又發現，有94%電訊盈科受訪員工對公司沒有歸屬感，77%人去年「零加薪」，屬4企之冠。有資深員工反映，公司人才流失嚴重，加上社會復常後工作量上升，但員工的勞動成果卻長期不被重視，企業對員工的關懷亦不足，令員工感到前景渺茫。

至於加薪方面，調查結果顯示，過半受訪者期望下年有6%以上的加薪幅度，但有72%受訪員工對來年加薪亦只抱低至一般的期望。工會認為，高薪金挽留人才是現時社會各界普遍的聲音，建議公共事業員工來年度加薪不少於6%，並根據公司業績派發獎金；以及全面優化薪酬機制，調高入職待遇，挽留人才，延遲退休年齡等。

物價蠶食薪金 生活水平跌 工會指出，企業的薪酬機制僵化是不爭的事實，由員工對薪酬機制的不滿可見一斑，即使少數員工去年曾有4至5%的薪酬加幅，但扣除物價上漲，實際可支配的支出減少，整體生活水平是下降的。此外，4大公共事務企業以股東利益為目標，追求利益最大化，「派息多過加薪」，長此以往愈是年資長的員工，愈是對薪酬機制不滿，年資淺的員工亦只惟有選擇離職，最終對企業人力資源造成壓力。