醫健：伶牙俐齒：牙齒立即變白 亦得

數年前，一群高年班的牙醫學生為了令到大眾對牙齒美白有更深入的知識，成立了一個社交媒體帳戶，透過有趣的漫畫及文字，解答了很多大眾對牙齒美白的常見問題及誤解。我當年參與了一部分的校對工作，但基於學生創作的內容完全正確，我只是一個冗員。

牙醫常用的牙齒美白方法普遍有兩種，分別是診所漂牙和居家漂牙。程序是透過在牙齒表面塗上含有過氧化物的漂白劑，漂白劑滲入象牙質進行氧化還原作用，去除沉積的色素。診所漂牙比居家漂牙使用較高濃度的漂白劑，可更快達致美白效果，但隨之而來的就是在漂牙過程中較易引致牙齒敏感。牙醫在診所漂牙時，有時會用藍光或激光去激活過氧化物，令漂牙效果更佳，但也有一些研究發現診所漂牙和居家漂牙效果分別不大。

檸檬汁刷牙 溶解珐琅質 網絡上也有很多傳言，說一些偏方例如使用檸檬汁刷牙可以為牙齒美白。事實上檸檬汁只會將珐琅質溶解，長時間使用非但不能將牙齒美白，而且會令珐琅質受到酸蝕而變薄，令象牙質外露。象牙質的黃色逐漸顯露令牙齒看上去愈來愈黃，牙齒也會變得敏感。

坊間有不少標榜牙齒美白的公司，為你做牙齒美白之前卻沒有牙醫為你檢查牙齒。須知道在牙齒美白之前，口腔內的蛀牙以及牙周病問題需要先被發現並且解決。除此之外，牙齒上面的污漬其實有不同的種類，同一樣的藍光漂白並不適合每一類型的牙迹。牙醫需要先作檢查，然後就不同牙迹對症下藥，例如透過洗牙、噴砂去斑、磨砂去斑、補牙，以及陶瓷貼面修復去將牙齒美白。

牙齒美白純粹是一個牙齒美學的程序，並不具有必要性，牙齒美白的好處是若程序處理恰當，危險性非常低，簡單來說除金錢和時間之外，「Nothing to lose」。建議大家在美白牙齒之前要先諮詢牙醫的意見，並和牙醫作出討論從而制訂一個合適自己並符合大家期望的美白牙齒方案。

當年成立的牙齒美白社交媒體帳戶仍在，可追蹤IG@whitening.toothman。

牙科醫生韓琦