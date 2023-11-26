2醫生犯錯 檢測HIV竟驗HTLV 患者愛滋病發始揭發

累延誤治療 醫委會裁失當停牌准緩刑 兩名私院醫生涉嫌為病人錯誤安排病毒檢測，並在審視報告後錯誤告知病人的愛滋病毒測試（HIV測試）檢測結果為無確診。但病人其後愛滋病病發，出現高燒及呼吸衰竭，需要插喉。香港醫務委員會前日（24日）進行紀律聆訊，兩名醫生各被控兩項專業失當，被告承認指控，被裁定罪成。兩人將各停牌3個月，緩刑24個月，並需進修指定課程。

案情指，病人在家中使用愛滋病毒快速檢測試劑盒後發現確診，故在2019年12月7日到涉事私院門診求醫，並由首被告醫生梁偉遜看症，當時病人及其同行友人均表明希望透過實驗室愛滋病毒檢測，以確認快測結果是否正確，但梁偉遜卻錯誤向醫院提出為病人化驗針對白血病和脊髓神經炎的T-淋巴細胞病毒（HTLV）檢測。

其後HTLV檢測報告指病人並未確診，而梁偉遜在審視檢測結果時仍未有發現安排的測試出錯，告知病人「檢測結果為無確診」。病人及後到醫院跟進化驗結果，並告訴第二被告醫生黃煒安在家快測確診，而黃煒安在讀取醫院電腦中的報告後，亦同樣告知病人沒有確診愛滋病。

高燒入院 再檢測證確診 病人後來愛滋病病發，出現高燒、腹瀉及皮疹情況，同年12月25日入住浸會醫院，惟入院後呼吸狀況逐漸惡化，兩日後併發呼吸衰竭，需要插喉；病人在同月29日被轉送伊利沙伯醫院，院方安排他進行實驗室愛滋病毒檢測，結果為確診，病人遂向醫委會投訴。

兩名被告均承認相關紀律指控。醫委會指，梁偉遜完全明白病人求診目的，但卻未有安排HIV檢測，而且在明知實驗室化驗報告結果與快測結果完全相反，仍未有發現檢測出錯；而黃煒安同樣未有發現觀察報告的結果並非HIV測試。醫委會認為，兩名被告犯錯令病人有「錯誤的安全感」，剝奪病人及早治療的機會，裁定二人專業失當罪成。