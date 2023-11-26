業界：粵港報關嚴謹 礙跨境物流

【本報訊】港府近年力推物流發展，但業界認為仍有所不足。政府早前公布《現代物流發展行動綱領》，香港運輸物流學會會長梁啟元昨日表示，此行動綱領反映港府有實質行動計劃去支持香港物流業發展，但內容看來仍有3個方向着墨不足，包括未有檢討香港的《進出口條例》；和廣東省的跨境物流的便利措施；以及應開啟更多不同目的地的航班和班次，以運載貨物。

梁啟元表示，行動綱領內政府未有檢討香港的《進出口條例》，建議加入《轉口條例》的條文，以接軌現代商貿和物流市場狀況。他又指出，香港和廣東省的報關流程，甚至比其他地方國與國之間還要更嚴謹，而物流講求速度、便利、可靠度和成本，認為「兩地一檢」等任何可再提升粵港跨境的流程，只會對本港物流業發展百利而無一害。

倡加開來往各地航班載貨 梁又提到，旅遊業發展政策與物流業發展政策息息相關，尤其是空運物流，因為香港空運的運載力，超過半數是靠客機下層的倉位承載，而目前香港機場的最主要貨物種類是電商物流，這類貨種要求直航和頻密班次的服務，若香港想要吸引世界不同國家和地區的遊客來港，便需要開啟更多不同目的地的航班和班次，以便間接增強香港作為一個電商物流「中轉站」的地位。但梁坦言，此安排需要跨政策局協調，使旅遊業與物流業發展的政策決定互相考量，從香港整體利益出發。