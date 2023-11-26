當環署監察冇到 油塘混凝土廠續運作

【本報訊】《東方日報》獨家揭發油塘東源街混凝土廠違規運作後，位於東源街20號的混凝土廠疑懶理牌照上訴被駁回、須即時停工的規定，昨第3日被發現廠房續有運作。昨午3時左右，多輛田螺車在東源街相關廠房駛出、駛入，兩名環保署人員到場監察。環保署前日深夜雖發聲明，已向法庭申請禁制令，制止東源街22號廠房無牌運作，並同時尋求律政司意見，可否向法庭申請禁制令，盡快停止東源街20號廠房非法運作，昨日仍沒有禁制令的進一步進展。

田螺車照進出 昨日下午3時，本報記者再到混凝土廠現場，發現廠房仍有開門，多輛田螺車在廠房門口駛出駛入，廠外則有兩名男子身影，經詢問後，他們自稱為環保署人員，奉命到現場監察。被問及混凝土廠疑仍違規運作，他們未有正面回應，期間兩人曾進入廠房。

環保署日前指出，截至本月，已向該廠發出共32張傳票提出刑事檢控，該等檢控案件正由法庭處理。此外，署方指正着手修改《空氣污染管制條例》，加大執法權力封閉違規處所，讓部門未來能夠更快速和有效處理類似情況，預計明年第一季可以把修例建議提交立法會。

由中國混凝土有限公司營運、位於油塘東源街20號和22號的混凝土廠，遭當區居民批評空氣污染嚴重，區內10萬名居民被迫「食塵」。