水電煤開支負擔大 補貼幫助有限

【本報訊】電力是千家萬戶不可或缺的能源必需品，近年港府推動清潔能源及碳中和，港人電費負擔持續上升，政府雖自2019年起向每個合資格的電力住宅用戶發放50元紓緩補貼，並將原定今年底到期的電費補貼計劃延長兩年至2025年底，額外開支達35億元，但上月政府統計處公布的消費物價指數可見，電力與燃氣、水綜合消費物價指數仍達131.4，顯示居民能源開支負擔不輕。

劏房戶每度電中位數達$1.6 一般居民不堪電費壓力大，劏房居民更慘情，有基層組織研究劏房戶電費發現，劏房居民的每度電中位數達1.6元，比中電在調查時的每度電定價約1元還貴了六成，要求政府應減輕劏房戶及基層的電費壓力，否則基本能源開支佔劏房家庭收入比例過高，會造成「能源貧民」現象。

值得關注的是，今次電費略降主要反映燃料費下降，未來電費仍有很大變數。尤其政府早在今年發表財政預算案時已表明，由政府提供電費補貼並不是長遠可持續的方案，會對公共財政構成沉重負擔，呼籲市民節省用電，同時還需與電力公司研究及早適當規劃和分階段投資清潔能源的基礎設施，令成本適當地攤分等。