兩電下月減燃料費 雞碎咁多 市民閉翳

3人家庭平得幾蚊 難為基層 因應國際燃料價格持續向下，兩電均下調12月燃料調整費，其中港燈將降至每度電46.3港仙，較本月的48.9港仙再降5.3%；中電的燃電費亦下調至49.4港仙，按月減2.2%。不過，兩電用戶下月實際可享的電費減幅仍十分少，計算政府的電費補貼及相關紓緩計劃後，兩電3人家庭用戶下月少交的電費估算只有數元。此外，政府將於周二（28日）聯同兩電向立法會環境事務委員會交代明年電費調整，以及審批5年計劃（2024至2028年）結果。

港燈表示，12月燃料調整費將下調至每度電46.3港仙，較本月每度電48.9港仙下降5.3%；12月每度電的平均淨電費，則減至160.8港仙，較年初的197港仙，下降18.4%。不過，若以3人家庭每月用電275度作估算，在電費補貼計劃及電費紓緩計劃後，下月港燈的三人家庭每戶電費約為189.1元。

港燈：首10個月16%住戶毋須繳費 港燈發言人又指，受惠於燃料調整費下調及各類補助，在今年1至10月，累計有超過75萬住戶毋須繳付電費，佔所有港燈住戶帳單約16%。

中電昨亦同樣下調12月燃料調整費，每度電的燃料費由本月的50.5港仙，下調2.2%至下月的49.4港仙，連同每度電平均基本電價，中電客戶12月的平均淨電費會減至143.1港仙，較年初的154.4港仙，下降7.3%。兩電又指，自今年6月起已連續6個月向下調整燃料費。

周二向立會交代明年電費調整計劃 政府周二（28日）將聯同兩電向立法會環境事務委員會交代明年電費調整，以及審批5年計劃（2024至2028年）結果。被問到政府與兩電商討電費調整會如何把關，環境及生態局日前未正面回應，只表示會按照《管制計劃協議》，正嚴格審視兩電的建議，在完成檢討後會盡快公布結果。

中電日前表示，正與政府商討明年電費調整，適時公布詳情。港燈則表示，正按照《管制計劃協議》與政府商討新一份5年發展計劃的內容，包括明年電費水平。

港燈12月燃料調整費將降至每度電46.3港仙。 中電12月燃料調整費將降至每度電49.4港仙。 兩電用戶12月電費小資料