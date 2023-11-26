墮泰達幣交易騙案 男子失200萬

【本報訊】上周四（23日）下午近4時，執法部門接獲一名姓張（36歲）男子報案，指他早前透過社交媒體認識一名可疑男子，對方自稱為虛擬貨幣投資者，並邀約張男作為中介進行虛擬貨幣交易。其後，張男代為搭路，結識一名姓羅（45歲）的虛擬貨幣男賣家。

轉帳至電子錢包 為取得三方信任，該名自稱虛擬貨幣投資者男子，透過張男把自己的電子錢包帳戶資料提供予羅男，並聲稱一名姓廖（35歲）男買家會代表他進行交易購買虛擬貨幣。三方前往觀塘駿業街56號一店舖內，先作小量泰達幣交易，由羅男把該筆泰達幣轉帳至可疑男子的電子錢包後，對方再把貨幣轉帳至廖男的電子錢包，以製造可靠交易的假象。

其後，廖男再把約200萬元現金交予羅男購買泰達幣，而羅把泰達幣存入可疑男子的電子錢包後，對方便失去聯絡，廖男亦未能取回有關款項。

案件中，廖男痛失約200萬元，張男亦未有收到約3,000元的中介佣金。執法人員經初步調查後，把案件列作「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。

執法部門呼籲市民進行虛擬貨幣交易前，應使用可靠的中介平台，了解交易對象的背景及信譽，並採用交易平台上的雙重驗證。