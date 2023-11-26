HOUNAX虛幣平台 呃過億131人落疊 專頁群組人間蒸發

揭翻版JPEX案 港淪詐騙天堂 本月初被證監會點名指為可疑虛擬資產交易平台的HOUNAX，早前有騙徒訛稱投資專家，以高回報誘使市民經該平台投資，惟在提取款項時卻被要求支付高昂贖回費，即使有人「忍痛」支付，最終仍無法取回款項並與「專家」失聯；有苦主更表示有關專頁群組人間蒸發。至昨日，執法部門接獲131名受害人報案，涉款近1.2億，單一最高損失高達1,200萬元，情況儼如翻版JPEX案。投資騙案呃極都有，香港已沉淪成詐騙天堂。

群組供分析貼士 再叫開戶注資 涉案的虛擬資產交易平台HOUNAX於今年初運作，其網站使用繁體中文，用戶登入網頁亦預設了+852區號，相信行騙對象主要是香港人。執法人員表示，騙徒首先以不同社交媒體接觸受害人，並聲稱是投資專家，邀請受害人加入群組分享投資資訊，繼而提供股票及虛擬資產投資分析和貼士。若受害人透露有興趣投資，騙徒便會要求受害人下載相關手機應用程式誘使其開設戶口，把資本存入指定第三方戶口後再不斷注資。

傀儡戶口收錢 不同藉口阻取款 為博取受害人信任，騙徒初時會顯示其戶口銀碼有所增加，但實際只是一些沒有意義的數字，因受害人的款項從一開始已被轉走。當受害人要求取回款項，騙徒便以不同藉口拒絕，或要求支付款項二成至八成作為贖回費。即使受害人付款，最終仍未能取回金錢，而所謂的客戶服務和投資專家亦告失聯，受害人最終會被「踢出」手機通訊群組。在人員接觸的個案中，受害人均沒有見過騙徒真身，收取款項的戶口則屬傀儡戶口。

截至昨日，已有131名受害人（19至78歲）報案，涉款近1.2億，大部分苦主俱於11月報案，每名受害人被騙金額介乎1.2萬至1,200萬元。案中損失金額最大的受害人是一名69歲女子，她於6月被騙去1,200萬元。另有一名48歲建築公司工程經理，於今年8月透過社交平台認識騙徒，並認為自己在「HOUNAX」平台戶口有很高的回報增長，因此應騙徒要求不斷注資。由8月至11月，他共存入413萬元至不同的本地銀行戶口，並相信其戶口會在短時間內有高增長回報，惟擬在取回款項時，客服或投資經理一直沒有回應，直至他被踢出群組後始醒覺受騙。

製虛假公告 月初被列可疑名單 人員續稱，HOUNAX網址仍然運作，網站亦有效，市民甚至可下載該平台的手機應用程式，將會向有關社交平台及電訊商停止網站的連結。而證監會已於11月1日把「HOUNAX」放在無牌公司及可疑網站名單，類別屬可疑虛擬資產交易平台，又指其訛稱與一間金融機構合作。現階段暫時看不到HOUNAX與JPEX有關連，HOUNAX聲稱是一間新加坡公司，電話亦是+65字頭，不排除在調查上會與其他海外執法機構合作。

另外，騙徒會在HOUNAX官方網頁製作虛假公告，訛稱HOUNAX為依從一個國際反洗黑錢組織的相關法規，要求受害人若贖回投資，必須繳納資產帳戶內八成的投資金額作驗證費方可辦理提款。另截至10月30日，JPEX案共有2,599名受害人報案，涉及金額約15.8億元，案件至今共拘捕36人。

今次HOUNAX案件儼如JPEX翻版，香港證監會已在社交平台發文，點名HOUNAX已於11月1日被列入無牌公司及可疑網站名單，類別為可疑虛擬資產交易平台，並且接獲多名投資者投訴可疑活動。該平台網站已被列為「詐騙網站」，在輸入該平台網址會出現警示。該平台訛稱由原Coinbase技術團隊共同創立、已取得加拿大MSB（Money Services Business）牌照，更揚言獲得紅杉資本、IDG資本等知名創投注資，證監會指事實並非如此，提醒投資者應提高警覺，並須注意在不受規管的交易平台上買賣虛擬資產的風險。目前本港只有OSL Exchange及HashKey Exchange兩間虛擬資產交易平台獲發證監會牌照。