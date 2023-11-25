施政被轟冇靈魂 經濟不振令人憂

現屆政府的第二份《施政報告》昨日獲立法會一致通過致謝議案，在愛國者治港的清一色環境下，這樣的結果早已預料。然而，這份施政報告真的十全十美嗎？從議員連日來的發言可知，施政報告方方面面似有觸及，實則方方面面都不夠深入，有議員形容為「冇靈魂」、「冇民心」，豈是無因！

議員謝偉俊認為，施政報告對中產着墨相當少，認為中產等於足球場上的中場球員，沒有好的中場球員，場波不可能踢得好；此外，報告一味提出宏觀口號，只是「交代政績工程」，沒有焦點讓市民有參與感，講到底就是「萬事俱備，只欠民心」、「冇靈魂」；又指過去的施政報告多以經濟、發展為主，今屆重點卻在國安問題上，不單止「錯判形勢」，甚至缺乏「前瞻性」，可謂說出不少人的心聲。

事實上，本報早就指出，整份施政報告並無甚麼即時可行的宏圖大計，全部瑣瑣碎碎，說得最多的字眼，可能是「大灣區」，不少政策都是為了讓香港融入內地。但遠水不能救近火，目前本港經濟低迷，樓股齊跌，消費市道疲弱，全年經濟增長屢被調低，顯然已到了相當危急的時候。雪上加霜的是，財赤突破千億元的高水平，儲備則跌至6,500億元的低水平，未來還要花費巨資推動「明日大嶼」和「北部都會區」發展，累計財赤隨時超過一萬億元，有議員形容這是「非常恐怖的數字」，絕非誇張。

現在的香港就如涸轍之鮒，待得引來「西江之水」打救，小魚早就失救而死。偏偏港官對於每況愈下的經濟狀況無動於衷，財爺陳茂波依然寄望旅客和個人消費支撐經濟發展，但別說旅客數字在疫後復常未如預期，旅客和市民消費亦不如以往大手筆。在中環開業18年的高檔百貨公司，昨日宣布即將結束置地廣場店，原因正是「訪港旅客不如疫情前專注購物」，簡直是對財爺的大大打臉。更不必說，施政報告提出的樓市「減辣」不湯不水，不僅無法刺激成交，樓價反而繼續尋底；而調低股票印花稅亦被業界批評為沒有作用，今年甚至沒有一家海外企業來港上市，集資額創近20年新低。香港過去賴以維生的金融和地產兩大支柱搖搖欲墜，港府至今提不出救市板斧，怎能不叫人憂心忡忡？

至於謝偉俊所說，港府重點仍放在國安問題上是錯判形勢，某程度跟本報質疑當局重國安、輕治安異曲同工。隨着黑幫和假難民涉及的街頭暴力案件愈演愈烈，市民早已感到治安急劇惡化，加上騙案層出不窮，香港淪為罪案淵藪，奈何執法部門不以為意，反而傾盡全力大搞國安案件「寧左勿右」。商界擔心長此下去會影響外資信心，惟當局並不同意，顯然已成一對難解的矛盾。

舞榭歌台，風流總被雨打風吹去。香港從來都是一個經濟城市，東方之珠的成功亦建基於此，一旦放棄自身優勢，胡亂作為，不管這個城市如何輝煌一時，最後也只會湮沒在時代的洪流裏。