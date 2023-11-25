笑看天下：拜登一子錯 輸到反肚

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯幾經波折，終於達成休戰4天。卡塔爾外交部宣布，為期4日嘅臨時停火協議於當地時間周五上午7時（即香港時間周五下午1時）生效。之不過，臨時停火並不代表永久止戰，以色列總理內塔尼亞胡殺紅了雙眼，一直堅稱以軍會繼續呢場戰爭，直至徹底消滅哈馬斯。咁嘅狠話，即係話以色列仍然會不顧人道主義，對加薩狂轟濫炸，無辜嘅平民百姓都唔知仲會死傷幾多人？

加薩衞生部日前表示，當地死亡人數增加至1.4萬，仍有6,000人下落不明。教宗方濟各日前喺梵蒂岡先後閉門會晤被挾持嘅以色列人質家屬，以及被殺巴人嘅家屬，佢事後喺聖伯多祿廣場呼籲信眾為和平祈禱，並祈求天主幫助以色列和巴勒斯坦人民解決問題。

中東和平之路荊棘滿途，美國總統拜登於戰爭開始就偏袒以色列，結果易放難收，以軍喺加薩嘅血腥濫殺，令拜登備受國際輿論批評，即使美國政府內部和民主黨都出現嚴重分歧，至於最新民調，亦多達70%受訪者不認同拜登處理以巴戰事嘅方式。

呢！許多進步派或穆斯林政治人物和支持者，紛紛抗議拜登偏袒以色列嘅政策，要求佢號召停火和停止對以售武。其中尤其矚目嘅係，於國務院任職國會和公共事務主任嘅保羅，早前已對拜登傾向支持以色列表達強烈不滿，並且發表驚人公開辭職信。據美國傳媒報道，保羅於國務院任職超過11年，其工作重點係處理美國對外國嘅武器轉移，依家佢對拜登援助以色列武器都表怨言，可見拜登偏袒以色列確係過咗火位，拜登如果未能發揮勸和促談嘅角色，制止唔到內塔尼亞胡對加薩狂轟濫炸，明年大選競逐連任必定凍過水！