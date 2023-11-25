自成一家：海外軍事基地急不得

中國作為全球最大的貿易國，一直依賴進口大量原材料和能源。從這個角度看，北京積極在海外開拓軍事基地是很正常的行為，可以確保原料產地和海上運輸通道暢通，更好地保障中國在海外的利益。事實上，目前美國在海外設有750個軍事基地，中國僅在吉布提有一個海外軍事據點，和本身的國力並不相符。但我以為中國建立海外軍事基地必須量力而行，畢竟海外軍事基地的成本龐大，強如美國也經常反映難以承受數百個海外軍事基地的負擔。至於前蘇聯，二戰後在國際上的影響力大增，於是大肆發展相應的海外軍事據點。但從上世紀80年代起，蘇聯經濟持續下滑，最終導致海外力量布局幾乎徹底瓦解。實力仍有待提升的中國應堅持適可而止原則，避免重演當年蘇聯的悲劇。