強詞有理：美信譽崩塌

伊斯蘭國家為了促成以巴永久停火，解救加薩地帶的人道災難，破天荒組成外交部長聯合代表團到各國游說，第一站就選擇北京，印證了中國國際地位和影響力正不斷提升。有人也許認為中國不會全面介入中東事務，更不會直接介入以巴戰爭，對促成雙方停火發揮不了多少作用。其實不然，中國確實不可能直接介入以巴戰爭，卻可以發揮本身影響力，首先與伊斯蘭國家達成共識，再團結國際上一切可以團結的力量，對美國和以色列施加壓力，令其不得不有所顧忌。以色列同意暫時停火以交換人質，雖然主要是美國的作用，但與國際社會的施壓和努力也不無關係，當中就有中國的一份貢獻。

事實上，伊斯蘭國家外交代表團將北京作為多邊訪問的第一站，就是對中國的信任，也是對中國抱有很大的期待。有種觀點甚至認為，在以巴衝突問題上，中國已成為伊斯蘭國家共同的「主心骨」。這種說法可能有點誇張，但國際社會期待中國發揮更大作用，則是不爭的事實。畢竟在此之前，中國已成功推動沙特與伊朗和解，在中東事務擔當了一定角色，再也不是旁觀者。反觀美國湊合沙特與以色列建交的努力則以失敗告終，證明中美兩國在中東的影響力此長彼消。

最明顯的分別在於，中國推行的是王道，一向勸和促談，提倡和平共處，因此得到愈來愈多國家的信任；而美國奉行的則是霸道，肆意欺凌弱國，到處煽風點火，令國際社會愈來愈反感。

尤其是這次以巴衝突中，美國毫無底線地偏袒以色列，縱容其種族滅絕的暴行，引發世界各國尤其是伊斯蘭國家強烈憤慨。伊斯蘭國家懾於美霸淫威，雖然不敢輕易介入戰爭，但對美國的信任感已蕩然無存。這也正是這些國家集體向東看的主要原因，他們希望中國出來主持公道，也相信中國有此能力和意願。

所以說，水能載舟，亦能覆舟。美國不斷拱火戰爭，雖然展示了霸權和實力，但也消耗了信譽和影響力，更遏制了自身的發展。特別是經過俄烏及以巴連續兩場戰爭的消耗，美國顯然已焦頭爛額，五勞七傷，在這種情況下還想獨霸全球，主導世界秩序，已經不可能了。都說中國的道路愈走愈寬，美國的道路愈走愈窄，並非無的放矢，這正是王道和霸道的區別，也是得道多助、失道寡助的道理。