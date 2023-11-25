龍吟虎嘯：熱切期待與不在乎

現在又要區議會選舉了，4年前的被攻陷是「一國兩制」的奇恥大辱，說明「一國兩制」走樣變形到了甚麼地步！多麼可怕。局面之所以如此，就在於經過反對派長期主導香港選舉話語權、在立法會選舉中節節勝利，區議會的職能被徹底竄改。香港《基本法》規定的區議會是非政權組織，只接受政府諮詢，負責提供文化、康樂、環境衞生等服務，但在反對派的詮釋、竄改和所作所為下，區議會成了權力平台，通過選舉出來的議員有了向政府問政、干政的權力，他們以為奪了區議會的權就是奪了政府的權，反對派就有了某種權力基礎，這就導致了「一國兩制」在權力架構上的走樣變形，為反中亂港勢力顛覆「一國兩制」創造條件。簡言之，他們要把全港18個區議會變成18個小立法會，要「地方包圍中央」，配合立法會內的反對派大鬧天宮。