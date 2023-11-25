坦言集：金融強國

中國經濟的最大挑戰，不是工業生產、投資或消費，也不是貿易，而是金融。通過金融操作，中國歷年的儲蓄積累，乃至今後的收益，都可以一下子地失掉，由富國轉變為窮國。

日本在1985年後的遭遇，特別是上世紀90年代的金融開放與變革，便造就二、三十年的經濟停滯不前，人民生活水準不升反降。即使在金融危機之後重新積累儲蓄，卻已變成美國手中的資產。日本內部資金外流，國內投資缺乏，發展乏力。日本以外，國際上歷次的金融危機都製造出不少國家悲劇，由富轉貧，乃至長期陷入貧困陷阱而不可自拔。

中國亦曾面對亞洲金融危機，幸好金融體制未完全開放，海外金融泡沫和泡沫穿破後的衝擊，都可阻於國門之外，只損失了在海外的資產。但自2008年金融海嘯，中國為救美國經濟而大發貨幣，亦同時加快了金融的對外開放，中國企業海外發行美元債券大增，中國的股市債市，亦通過與香港的股債通和其他管道開放給國際資本，中國金融大門再不如以前那樣緊守，開放度大則對國際金融市場依賴度也大，加以體制因素，中國每年外逃資金龐大，逾萬億元人民幣。當前中國的金融很容易受國際因素（特別是針對性的金融投機）衝擊，金融風險從來沒有這麼巨大。

中國政府的反應是建立中央金融委員會，統籌管理全國的金融，改變以往各自為政、監管不力、漏洞百出的情況。以中央統籌便是政治掛帥，以全國大局利益為重，不再被個別金融行業以專業或所謂市場因素來自把自為。這樣的做法，打破了西方傳來的中央銀行獨立王國的制度，也抑制股債市場利潤為主、市場為主的市場寡頭操控傾向，並制止利用股債市場把內地資金非法地運出國外的行為。這反映中國政府針對時弊，依據國情和市場上的實際情況，構建中國本土的穩健金融體制。

不過，過於集中、過於政治化，不僅會對金融過度的監管控制，妨礙金融對實質經濟的支持，更容易在政策有誤時帶來更大的危機。

11月20日，中央金融委員會開會議決建設中國為金融強國。同時中美元首會晤後，中國開放美國第二大金融集團萬事達進入中國市場。中國金融強國的政策與開放美資進入有否關連呢？更根本的問題是，怎樣才算金融強國，是像美國那樣金融化嗎？