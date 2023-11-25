大嶼山遇截 3男棄值千萬私煙逃

執法人員前日凌晨在大嶼山一帶，發現一艘可疑快艇由長洲東面駛向大嶼山方向，船上有3名可疑男子及大量盒裝貨物，執法人員展開追截，期間，該3名可疑男子不斷將船上部分貨物掉到海上。該艘快艇最終於大嶼山大浪灣石灘擱淺，船上3人棄船逃去。

相關人員其後在快艇上及附近海面共檢獲290個以膠袋包裹的紙箱，內有約290萬支懷疑私煙。案件仍在調查中。走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。而買賣私煙同屬違法，根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。