座駕爭路 的哥西裝男街頭肉搏

【本報訊】金鐘上演街頭MMA！最近網上流傳一段長約1分52秒的短片，片段甫開首可見一名穿着西裝男子疑似受傷，一邊用手掩鼻，一邊與一名的士司機爭拗，惟「話口未完」，西裝男突然揮右拳擊向的哥面頰，的哥連忙舉手擋格，並且「以牙還牙」用右拳還擊。此時，西裝男懷疑頓失平衡倒地，隨即與的哥扭作一團，在場其他駕駛者見狀紛紛勸交，並着二人停手放開對方，其中一名「和事老」疑擔心拳腳無眼恐殃及池魚，頻呼「我嚟撳嘅啫！我嚟撳嘅啫！」

和事老阻擋 二人續對罵 涉事兩人分開後，又再爆發「口水戰」，惟西裝男仍忿忿不平，一度脫下西裝外套衝向的哥，企圖再戰第二回合，所幸被和事老及時阻擋。兩人接着隔空對罵，互指不是，西裝男稱「你夾×咗我車頭經過，打×咗我，我中×咗一錘，我爆×咗缸」，的哥亦反駁「你叉×咗我頸，你郁手先，我都中咗幾嘢」，期間有人揚言報案。

執法部門表示，前日傍晚6時22分接獲報案，指一名45歲私家車司機與一名57歲的士司機，在金鐘正義道近嘉麗酒店一掘頭路，因道路使用問題發生爭執，並有肢體衝突，其中私家車司機報稱被打傷鼻。人員接報到場調查時，有人聲稱並無發生打鬥，案件列「糾紛」處理。據了解，上址為駕駛「老細車」司機的「聚腳點」，他們在等候僱主期間，通常會將把車輛停泊上址，司機們大多「熟口熟面」，鮮有發生衝突。