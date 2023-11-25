城巴減速埋站 九巴硬撼車尾 釀7傷

昨日凌晨時分，一輛載客城巴及一輛載客九巴，先後沿上環往中環方向行駛，當駛至信德中心對開，城巴疑減速埋站，惟尾隨九巴疑收掣不及，直撼撞城巴車尾。城巴捱撞失控，衝前撞向巴士站頂。事故中兩輛巴士俱有損毀，包括兩車長在內共7人受傷，干諾道中往中環方向更須一度封閉，至於意外原因有待進一步調查。

事發於昨日凌晨零時許，一輛969線城巴及一輛961線九巴，先後沿干諾道中往中環方向行駛，當駛至信德中心對開巴士站前，城巴車長疑收慢車速以便巴士埋站，惟尾隨九巴車長懷疑收掣不及，九巴猛撼城巴車尾，城巴被撞後失控衝前，直撞向巴士站的簷篷頂部，幸在巴士站候車的乘客及時閃避，並無任何人士受傷。

傷者包括24及26歲車長 意外中，涉事九巴車頭嚴重毀爛，上下層擋風玻璃碎裂，城巴則因車頭路線顯示屏撞向巴士站簷篷而告損毀。至於兩輛巴士上共有7人受傷，當中包括城巴姓尹（24歲）男車長、九巴姓馮（26歲）男車長，以及兩男3女乘客（22至38歲），所有傷者俱清醒，經救護員敷治包紮後，再由救護車送院治理。受事故影響，干諾道中往中環方向一度封閉，至於意外經過及原因有待進一步調查。

城巴發言人表示，一輛969號線由天水圍市中心開往銅鑼灣的城巴，在駛至港澳碼頭站時，被另一巴士從後碰撞，並把城巴推前撞向巴士站亭。城巴車長及最少兩名同車乘客受輕傷送院治理。城巴車頭及巴士站亭損毀，城巴會全力配合調查。

九巴發言人則指出，涉事巴士駛至近干諾道中港澳碼頭巴士站時，前方另一輛巴士突然收慢並切入巴士站打算停站，九巴車頭碰到該輛巴士車尾，九巴車長及3名乘客送院治理，九巴對傷者致以深切慰問。