2日截3外籍男女 體內藏毒闖關 暫檢值310萬可卡因 料仍未排清

【本報訊】海關過去兩日在香港國際機場偵破3宗航空旅客販毒案件，共檢獲2.7公斤懷疑可卡因及2.1公斤懷疑海洛英，總市值約460萬元，並且拘捕兩男兩女（27至45歲）。首宗案件在本周三（22日）偵破，當時海關在機場截查兩名分別由巴西聖保羅、經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴抵港，以及從泰國曼谷入境的外籍男女（33歲和45歲）。二人當時沒有任何寄艙行李，所攜帶的衣服等個人用品數量異常地少，與他們報稱的長途旅行並不相稱，由於情況可疑，遂把他們送院檢查，經醫生檢驗後，確認二人體內藏有懷疑毒品，關員隨即拘捕他們。

港男腰纏海洛英入境 第二宗案件同屬體內藏毒案，關員於前日在機場截查一名由西非科特迪瓦、經埃塞俄比亞來港的45歲外籍女子。在清關期間，關員不但留意到其行李太少，搜身時亦發現她穿着兩條貼身褲，而且其肛門塞藏疑似可卡因的異物，於是把她押往醫院檢查，其後證實其體內藏有更多懷疑毒品。同日，一名來自馬來西亞檳城的31歲香港男子因上身衣物不自然隆起，令關員有所警覺，經搜身檢查後，揭發該名男子佩戴的腰封內，綁有6塊共重2.1公斤，市值約150萬元的懷疑海洛英。

調查人員指，前3名被捕人士分別報稱司機、商人及無業，他們仍在接受醫學觀察，目前已分別排出約800克、900克及一公斤的懷疑可卡因，相信各人體內仍有「餘毒未清」；第4名被捕人士則是地盤工人，相信是收取6萬元報酬參與毒品活動。除了第二宗案件仍在調查，其餘3名被捕人士將被暫控「販運危險藥物」罪，案件會於今日在西九龍裁判法院提堂。

人員又稱，涉案人士的衣着與一般旅客無異，企圖以隱蔽方式及高風險方法收藏毒品，從而蒙混過關。過去一星期，海關已偵破5宗航空旅客販毒案，共拘捕7人，檢獲21公斤不同類型毒品，市值約1,700萬元。另外，自今年2月恢復通關以來，海關已偵破69宗相關案件，共有89人被捕，檢獲毒品數量逾200公斤，總值逾1.7億元。