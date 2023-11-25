假資料交社署申請 共涉款逾91萬 3男女涉詐騙車禍援助保險賠償

【本報訊】一對夫婦及其親友涉嫌訛稱在交通意外中受傷，詐騙社會福利署向他們發放交通意外傷亡援助共約60萬元。案件經廉政公署調查一宗貪污時揭發，並發現相關人士涉詐騙5間保險公司向案中妻子批出醫療賠償逾31萬元。廉署落案起訴3人共10項欺詐及串謀詐騙罪，昨分兩案在東區裁判法院提訊。全部被告暫毋須答辯，法庭把案押後至明年1月19日再訊，以便辯方索取文件及提供法律意見予被告，3人續准保釋。

明年再訊 分兩案審理 首案涉及3名被告，分別是40歲美容顧問莊小方、41歲兼職廚師楊炳威及44歲無業漢陳學仁。據廉署指，莊及楊是夫妻關係，陳則是莊的胞姊的伴侶。案發日期橫跨2020年7月6日至2022年7月4日期間。3人被控共4項欺詐罪，控罪指，3人訛稱載於交通意外傷亡援助計劃申請表的所有資料均屬真實準確，莊及楊另被指訛稱在交通意外後獲簽發一張病假證明書，意圖詐騙而誘使社署向兩人批出款項，其中針對莊的兩罪涉款共約29.8萬元；楊則涉款約14.8萬元。陳涉款約15萬元。

次案只牽涉莊及陳，他們被控6項串謀詐騙罪。案發日期為2021年12月11日至去年9月15日期間。控罪指，他們不誠實地訛稱莊小方在一宗2021年12月11日發生的交通意外中受傷，而分別誘使友邦保險（國際）有限公司、信諾環球保險有限公司、保誠保險有限公司、富衞人壽保險（百慕達）有限公司及三井住友海上火災保險（香港）有限公司發放賠償金，涉款約31萬元。案件編號：ESCC 2671-2672/2023