易通行實施逾半年 6000宗欠交隧道費

系統初期問題多 車主憂不公 或需法庭處理 「易通行」不停車繳費服務今年5月初實施至今逾半年，運輸署指現時約0.3%車輛車主，未有在過隧道後14日內繳交隧道費而收到附加費通知書。他認為，相關數字不算高，而車主收到通知提出要求豁免附加費，署方會按個別情況考慮，如理解到系統較新，大家可能未熟悉等，豁免附加費。另外，大老山隧道明日起將實施易通行，行車線由7條減為4條。

根據早前當局文件披露，過去多月與隧道費相關的投訴個案，平均佔整體使用易通行的車流量約0.023%，而單計今年10月，投訴宗數已進一步下降至約0.016%，即平均每日約70宗。運輸署首席運輸主任何均衡認為，當大部分車主設立自動繳費方式後，相信日後欠款的機會較低。至於目前拖欠宗數有6,000宗，佔整體約0.01個百分比。署方會就個案經反覆發出電子短訊及寄信，但仍收不到回覆，才交予裁判官處理。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培認為，本港自動繳費方式落後於其他國家，希望可以做得更好，建議署方分析原因。至於拖欠繳費，他說有會員反映，是由於要繳交遲交隧道費的附加費，質疑系統推出初期的穩定性，對車主不公平，他認為最終可交由法庭處理，了解當中原因。

大老山明起加入推行 7線變4線 至於大老山隧道實施易通行，何均衡稱附近一帶由凌晨1時起，會分階段實施臨時交通安排，到凌晨4至5時來回方向全線封閉一小時。期間會進行轉換工程，並會影響一條巴士路線N680，要改行獅子山隧道。實施易通行後，行車線由7條減為4條，呼籲駕駛者注意指示牌及道路標記。

何又指，設置收費感應器的位置經過細心考慮，設於路段較直位置，較容易偵測到車輛，並已完成測試，亦與路政署進行過演練，有信心能順利推行。他又說，現時6條實施易通行的隧道，平均每日處理43萬架次車流量，發出的「易通行」車輛貼超過81萬張，佔已領牌的車輛超過99%，當中約92%的車輛已開立「易通行」戶口，約73%的車輛已設立自動繳費方式。