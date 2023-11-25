東呼即應：公廁「標」奇立異 圖案抽象雌雄難辨

【本報訊】出門時人有三急，四周無廁所固然令人頭痕，但就算找到亦未必可以鬆懈！《東呼即應》發現，近年公廁設計愈來愈摩登，惟原意供人簡單分辨男、女廁的標誌亦愈趨複雜難明，稍一不慎斷估入錯廁所，惹起誤會，「真係水洗都唔清」！

反智設計 網民各有見解 據網上流傳，坊間廁所的標誌千奇百趣，例如有廁所走極簡風，男、女廁均半邊用上弧形線條，另一半則用上簡單直線，兩者唯一分別是其中一個線條是上窄下闊，另一個則是上闊下窄，單看標誌根本難以分辨男或女廁。至於標誌下的小圖案一樣抽象，同樣採用3條直線，差別是中間的短線擺放位置上下不同。有網民靠估，其中一個看似是「M」字，應該是男廁，另一個則相信是「W」，可能是女廁，實讓人摸不着頭腦。

再看其他例子，有廁所用上簡約「火柴人」線條，其中一個的姿勢半蹲，另一個則是直立。網民理解不一，有人認為前者是女廁，後者是男廁；但有人則解讀成為一個是蹲廁、一邊為尿兜。此外，有標誌更抽象、古怪，單憑一條線勾畫出兩個相同、但上下倒轉的圖案，有網民指看似長頭髮的應該是女廁，但有人則看似是男性特徵部位，結果「又要拗一輪」。

《東呼即應》認為，與其採用反智設計，要人入廁所前左估右估，何不站在用家立場，還原最基本簡單設計，所有人一看就明，才稱得上是好設計。