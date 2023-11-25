東呼即應：港人壓力亞太稱冠 莫待爆煲促增支援

東呼重視市民情緒 即應訴求不言累 香港人日理萬機，其壓力水平在亞太區稱冠，在全球15個國家及地區中排名第3。《東呼即應》跟進，早前有調查發現，高達87%港人自認為壓力過大，惟港府對精神病患者卻缺乏足夠支援，問題累積起來遲早爆煲。當局應及早識別有自殘或暴力傾向的高危個案，即應方能解決問題。

香港被人笑稱是「國際大刀會」，社區不時有行為異常事件發生，有人裸體行街，又虐待動物，以至出現無差別斬人案，可說是防不勝防。

40項檢討 6年不足一半落實 精神科專科醫生汪嘉佑表示，大部分精神病患者都沒有暴力傾向，不過有小部分病人，譬如思覺失調，雙向情緒病，可能會增加暴力傾向的風險。雖然整體精神科病人有暴力傾向較少，但較一般正常人，風險其實稍高。一般精神病患者自殘傾向，較傷害其他人為高。通常他們的負面情緒較多，譬如不開心、緊張，在負面情緒下患者會怪責自己，或者覺得自己不夠好，所以通常會避開與人接觸，避開與人有爭拗的機會較高，較少特意爭取機會，向人表示自己意見，所以他們自殘的傾向多過傷害其他人。

為檢視港人精神健康情況，作為醫務衞生局前身的食物及衞生局，旗下的精神健康檢討委員會曾於2017年發表《精神健康檢討報告》提出40項建議，但事隔6年只有不足一半建議已落實。

資源不足輪症苦等 病患陷困 根據醫管局資料，2022年10月1日至2023年9月30日，精神科門診共有51,389個預約新症，緊急新症平均輪候時間需要一星期，穩定新症最長更需要輪候63至95星期。上述數字，尚未反映隱藏社區的精神病患者。有市民認為，社會對精神病患者的支援不足，有病患者沒有依時覆診，但院方亦不會主動聯絡；有人則批評輪候時間極長。

汪嘉佑表示，目前支援有一定局限及進步空間，可能人手不足是重要缺失，令診症時間相對短。另外，對新型治療的訓練及使用率不足，例如腦磁激或者其他神經刺激性治療。再者，香港努力爭取更多公私營合作，但業內角度相對較保守，發展亦較緩慢，所以始終等候時間或者與醫生會面機會，坦白說不多。

面對日益增加的精神病患者以及政府資源嚴重不足的困局，《東呼即應》建議政府需帶頭投放更多資源，而作為一般市民，亦應該多加留意及關心身邊人的情緒問題。

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