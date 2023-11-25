遊港珠澳橋下月試運 全程140分鐘

會上宣布，上月經國務院批覆，同意增加港珠澳大橋海關監管區、口岸限定區域的旅遊功能。試運期間，旅遊路線限定為珠海公路口岸出發往返藍海豚島，依查驗單位的監理要求，旅遊活動採用預約組團、團進團出的管理模式。大橋旅行將對兩類人士開放，包括持有效居民身份證的內地居民，以及已入境內地並持有效回鄉證的港澳居民。

港珠澳大橋管理局副局長段國欽介紹，遊客可近距離遊覽風帆造型的九洲橋、海豚造型的江海橋、中國結造型的青州橋，還可能偶遇有「海上大熊貓」之稱的中華白海豚。成功預約的遊客可自行前往港珠澳大橋旅遊檢查廳集合，整團在旅遊檢查廳辦理取票、驗證手續，聯檢單位將查驗遊客和行李物品，再整團乘搭旅遊專線巴士前往藍海豚島遊覽。惟大橋旅遊不屬於出境遊，若遊客在遊覽結束後前往香港、澳門，需經口岸通關大廳按程序辦理出入境手續。